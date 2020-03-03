MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri2020 Olimpiyat oyunları sene sonuna ertelenebilir
GeriDiğer 2020 Olimpiyat oyunları sene sonuna ertelenebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

2020 Olimpiyat oyunları sene sonuna ertelenebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020 Olimpiyat oyunları sene sonuna ertelenebilir
Abone Olgoogle-news

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları koronavirüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

Başkent Tokyo için 7 yıldan bu yana olimpiyat hazırlıkları yapılıyor ve tüm harcamaların 26 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Japon medyası, ülkede koronavirüse yakalananların sayısının bine yaklaştığını yazdı.

Programa göre, yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

2020 Olimpiyat oyunları sene sonuna ertelenebilir

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle