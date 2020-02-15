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Haber Giriş: 15.02.2020 - 01:15,Son Güncelleme:/

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde 5'inci oldu

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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde 5'inci oldu

A Milli Kadın Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 57inci sırada tamamladı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5'inci gününde kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.

Şampiyonada, 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar gümüş, 55 kiloda mindere çıkan Bediha Gün ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde 87 puan toplayan Türkiye, böylece Rusya (190), Ukrayna (155), Belarus (97) ve Bulgaristan'ın (89) ardından 5'inci sırada yer aldı.

2020 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye, takım halinde 5inci oldu

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