2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde 5'inci oldu

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5'inci gününde kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.



Şampiyonada, 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar gümüş, 55 kiloda mindere çıkan Bediha Gün ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Takım halinde 87 puan toplayan Türkiye, böylece Rusya (190), Ukrayna (155), Belarus (97) ve Bulgaristan'ın (89) ardından 5'inci sırada yer aldı.









Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!