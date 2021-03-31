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GeriFutbol 2014’ten sonra en erken gol Kenan Karaman’dan
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2014’ten sonra en erken gol Kenan Karaman’dan

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2014’ten sonra en erken gol Kenan Karaman’dan

A Milli Takımımız’ı Letonya karşısında 2. dakikada öne geçiren Kenan Karaman, 2014’ten bu yana ay yıldızlıların attığı en erken golü kaydeden isim oldu.

Kenan’dan önce 5 Mart 2014’te Mevlüt Erdinç, İsveç ile oynadığımız karşılaşmada 2. dakikada perdeyi açan isim olmuştu.

A Milli Takımımız, bununla beraber tarihimizde sadece 1 kez; 22 Haziran 1924’te 3-1 yenebildiğimiz Letonya’ya yine takıldı. Milliler, Portekiz’de düzenlenen 2004 Avrupa Şampiyonası’nın playoff’unda oynanan iki maçın ardından rakibine elenmişti.

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