2014’ten sonra en erken gol Kenan Karaman’dan

Kenan’dan önce 5 Mart 2014’te Mevlüt Erdinç, İsveç ile oynadığımız karşılaşmada 2. dakikada perdeyi açan isim olmuştu.

A Milli Takımımız, bununla beraber tarihimizde sadece 1 kez; 22 Haziran 1924’te 3-1 yenebildiğimiz Letonya’ya yine takıldı. Milliler, Portekiz’de düzenlenen 2004 Avrupa Şampiyonası’nın playoff’unda oynanan iki maçın ardından rakibine elenmişti.