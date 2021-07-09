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Voleybol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 19:12 | Son Güncelleme:

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'ı 3-0 yendi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Tayland ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 25-20, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 19.30'da Rusya ile yapacak.

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