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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

20 maçtır en az 1 kez gol sevinci yaşıyor

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Gençlerbirliği deplasmanında 3-0’lık net bir skorla başkentten 3 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, bunun yanı sıra gol bölgesindeki başarılı performansını da devam ettirdi.

Süper Lig’de oynadığı son 20 karşılaşmanın tamamında en az bir kez fileleri havalandıran siyah beyazlılar, bu anlamda ligde devam eden en uzun serisinin sahibi konumunda. kartal, 1999-20’deki 22 maçlık performanstan bu yana aynı sezondaki en uzun serisini bir maç daha geliştirdi.

LiGiN EN GOLCÜSÜ

Kartal bu sezon Süper Lig’de en çok gol atan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Sergen Yalçın’ın öğrencilerinin 53 golle zirvede olduğu listede, Galatasaray 49 golle ikinci, Fenerbahçe de 47 golle üçüncü basamakta yer alıyor.

20 maçtır en az 1 kez gol sevinci yaşıyor

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