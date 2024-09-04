20 maçlık iddaa kuponu yaptı, 173 bin TL kazandı

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, salı bültenindeki 20 maça 0.5 gol Üst tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

Ev sahibine 0.5 Üst oynadı, beklediği gol 90’da geldi

Misli üyesi, İngiltere EFL Trophy Güney D Grubu’nda oynanan Gillingham – Peterborough United karşılaşmasına Ev Sahibi 0.5 Üst şeklinde bir tahminde bulundu. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 12. dakikada Ricky Jade-Jones ile 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi ekip devreye 1-0 geride girdi. İkinci yarıya 2 değişiklikle başlayan Gillingham, rakip kalede gol arasa da başarılı olamadı. Peterborough, 75’te Bradley Ihionvien’in golüyle skoru 2-0’a getirerek ev sahibi ekibin direncini kırdı. Karşılaşma böyle bitecek derken 90’da sahneye çıkan Elliot Nevitt, Gillingham’ın golünü kaydederek skoru tayin etti: 1-2. Böylece Misli üyesinin Ev Sahibi 0.5 Üst tahmini de tutmuş oldu. Misli üyesi, 1.18’lik oranı son dakika golüyle bildi.



4-1 kaybeden Crewe’in tek golü 65’te geldi



Misli üyesi, İngiltere EFL Trophy Kuzey E Grubu’nda oynanan Blackpool – Crewe maçı için de Deplasman 0.5 Üst tahmininde bulundu. Blackpool maça adeta golle başladı. 3’te Rhodes’in golüyle skoru 1-0’a getiren Blackpool, ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle devreyi 2-0 önde kapattı. Crewe, 2. yarıya 3 değişiklikle başlasa da istediği etkiyi yaratamadı. Ev sahibi ekip, 55’te Carey, 63’te Hamilton ile skoru 4-0’a getird. Misli üyesinin beklediği deplasman golü ise 65’te Bogle’ın ayağından geldi. Böylece Misli üyesi Deplasman 0.5 Üst tahminini tutturarak, 1.47’lik oranı bilmiş oldu.



18 farklı maça da çeşitli 0.5 Üst tahminlerinde bulunan Misli üyesi, 1.081.81’lik oran tutturarak 173.577,36 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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