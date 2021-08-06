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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberi: 20 km yürüyüşte kadın sporcularımız dereceye giremedi

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Tokyo 2020 Haberi: 20 km yürüyüşte kadın sporcularımız dereceye giremedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele eden milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, dereceye giremedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor.

Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen 20 kilometre yürüyüş yarışını 53 atlet tamamlayabildi. Parkuru 1 saat 35 dakika 8 saniyede tamamlayan milli atlet Meryem Bekmez 22. sırada yer aldı. Ayşe Tekdal, 1.38.40'lık derecesiyle 39, Evin Demir ise 1.39.55'lik derecesiyle 41. sırada yer buldu.

İtalyan Antonella Palmisano'nun 1.29.12'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştığı yarışta, Kolombiyalı Sandra Lorena Arenas 1.29.37'lik derecesiyle gümüş, Çinli Hong Liu ise 1.29.57'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Tokyo 2020 Haberi: 20 km yürüyüşte kadın sporcularımız dereceye giremedi

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