Tokyo 2020 Haberi: 20 km yürüyüşte kadın sporcularımız dereceye giremedi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor.



Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen 20 kilometre yürüyüş yarışını 53 atlet tamamlayabildi. Parkuru 1 saat 35 dakika 8 saniyede tamamlayan milli atlet Meryem Bekmez 22. sırada yer aldı. Ayşe Tekdal, 1.38.40'lık derecesiyle 39, Evin Demir ise 1.39.55'lik derecesiyle 41. sırada yer buldu.



İtalyan Antonella Palmisano'nun 1.29.12'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştığı yarışta, Kolombiyalı Sandra Lorena Arenas 1.29.37'lik derecesiyle gümüş, Çinli Hong Liu ise 1.29.57'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.