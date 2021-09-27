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20. Bosphorus Cup’ın kazananı ‘Asterisk’ oldu

#20. Bosphorus Cup#Asterisk#Yelken
20. Bosphorus Cup’ın kazananı ‘Asterisk’ oldu

Bosphorus Cup’ta büyük kupa Asterisk’in “Boğazın Yarışı 20 Yaşında” mottosuyla, bu yıl 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşen Bosphorus Cup yelken yarışlarında büyük kupayı kazanan ekip Hasip Gençer liderliğindeki “Asterisk” oldu.

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Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli spor orgazanisyonlarından biri olan Bosphorus Cup 2021’de son gün heyecanı da geride kaldı. 23 Eylül’de başlayan organizasyonda, üçüncü gün gerçekleşen Caddebostan etabı sonrasında şampiyonluk Hasip Gençer kaptanlığındaki Asterisk yelkenlisinin oldu.
On farklı ülkeden 51 teknenin 500’e yakın yelkenciyle katıldığı, ‘Boğazın Yarışı 20 Yaşında’ sloganıyla düzenlenen bu yılki yarış, 25 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabının ardından, 26 Eylül Pazar günü Caddebostan etabında da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Caddebostan’da yelkenliler 10 knot’ı bulan rüzgar eşliğinde nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdiler.

Son gün yarışları tamamlandıktan sonra dört günlük organizasyonda büyük kupanın sahibi de belli oldu. Asterisk ekibi Kalamış Marina’da Bosphorus Cup Trofe Kupası’nı evlerine götürmek üzere aldılar.

20 yaşını kutlayan Bosphorus Cup ile ilgili bilgiler veren Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor. Gorbon sözlerini şöyle sürdürdü: “Bosphorus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. 20 yıl boyunca uluslararası seviyede böylesi bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum.”

20. Bosphorus Cup’ın kazananı ‘Asterisk’ oldu




Bosphorus Cup 2021’in sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

Genel sıralama
1. Asterisk
2. Setur Marinas Cheese
3. Borusan Racing Çılgın Sigma 2

BTC 2
1. Özay Sailing Team-Electron
2. Pfizer Hedef Yelken
3. Wasabi Dentaprime

Cruiser
1. Puff
2. IYK Blue Wind
3. My First – Yıldızlar Takımı

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20. Bosphorus Cup’ın kazananı ‘Asterisk’ oldu


Sportsboat
1. Adios
2. KS Global Lojistik Ebruli
3. Code – Zero

ORC
1. Setsail
2. Chocolate
3. Essentia

Bosphorus Cup hakkında:
2002 yılında Orhan Gorbon tarafından düzenlenmeye başlayan Bosphorus Cup, tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarında birisi konumundadır. İstanbul Boğazı’ndan ismini alan etkinlik, uluslararası yarışmacıları ve her yaştan izleyicileri ile 20 yıldır düzenlenmektedir. Yarışlar ile ilgili tüm haberlere www.bosphoruscup.org sayfasından erişilebilir.

 

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#20. Bosphorus Cup#Asterisk#Yelken