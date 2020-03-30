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GeriFutbol 2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat!
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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat!

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2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat!
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Tam 2 yıl 8 ay kadar komada kalan ve geçtiğimiz günlerde komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin ailesi, Ajax kulübünden tazminat istiyor...

Spor Arena Dış Haber | 2017'nin Temmuz ayında hazırlık maçında yerde kalan ve komaya giren Abdelhak Nouri, geçtiğimiz günlerde 2 yıl 8 ay süren komadan uyanmıştı.

Ancak Nouri ailesinde Ajax'a olan öfke bitmiyor. Hollanda basınının haberine göre Ajax, 'uygunsuz tedavi' nedeniyle aileye 5 milyon euro tazminat ödemeyi teklif etti.

Nouri'nin ailesi ise bu ücreti yetersiz bulup daha fazlasını istediğini Hollanda ekibinin yöneticilerine iletti.

AJAX İTİRAF ETMİŞTİ

Ajax, Nouri'ye saha içinde uygulanan tıbbi müdahalenin yetersiz olduğu ve futbolcunun beyninde oluşan hasarın bu yüzden olduğunun itirafında bulunmuştu.

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