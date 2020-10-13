2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can'ın seyircili maç isteği: Tiyatro gibi oldu

Spor Arena Özel | Türkiye Futbol Federasyonu'nun locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamasının ardından 2. ve 3. Lig takımlarının maçlara ne kadar seyirci alabileceği merak konusu oldu. 2. ve 3. lig Kulüpler Birliği ve GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, muhabirimiz Uğur Yapıcı'ya konuşurken 'Bu karar Süper Lig’de 4 büyüklerin sesini kısmak için yapılan bir uygulama olarak gözüküyor' sözlerini kullandı.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can'ın loca kararı hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

'SÜPER LİG'DE KAÇ KULÜBÜN NE KADAR LOCASI OLABİLİR?'

''Önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonu’na talepte bulunacağız. 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinde loca yok, bu karar Süper Lig’de 4 büyüklerin sesini kısmak için yapılan bir uygulama olarak gözüküyor, Süper Lig’de kaç kulübün ne kadar locası olabilir, bizim talebimiz tribün kapasitesinin yüzde 10’unun stada giriş yapabilmesi haftaya bu talebimizi ileteceğiz.

'MAÇLAR ARTIK TİYATRO GİBİ OLDU'

Alt liglerde en fazla 4000 kapasiteli statlar var, böyle bir karar alınırsa bizim için çok iyi olacak maçlar artık tiyatro gibi oldu ayrıca gelirleri olmayan alt lig kulüplerine de ciddi katkı sağlar. Her şeye rağmen geçiş döneminde olduğumuz için böyle bir karar alındığını düşünüyorum yetkililer daha iyi bilecektir.''

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