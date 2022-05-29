2 milyon dolarlık Galatasaray mucizesi

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Türk basketbolu şu günlerde bir mucizeye tanık oluyor... ING Süper Ligi’nde mücadele eden Galatasaray NEF, ‘play-off’a kalması bile başarı sayılır’ denilen mütevazı kadrosuyla harikalar yaratıyor. Hem de öyle böyle değil... THY Euroleague de şampiyon olan Anadolu Efes dahi bu sarı kırmızı fırtınanın önünde duramadı. Lacivert beyazlılar, önceki gün playoff yarı final serisinin ilk maçında konuk ettiği Galatasaray’dan tam 35 sayı fark yiyerek sahadan 105-70 mağlup ayrıldı. Üst üste 10. maçından da galip ayrılan sarı kırmızılı ekibin bu efsanevi çıkışının mimarı hiç şüphe yok ki, Yunan koç Andreas Pistiolis. Üstelik kariyerinde ilk kez başantrenörlük yapan 43 yaşındaki Pistiolis’in başarısının sırrını, mesai arkadaşları ile konuştuk ve hayretle dinlediğimiz bilgiler edindik...

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Öncelikle sağlıklı ve kurumsal yapı

Galatasaray’ın erkek basketbol şubesi hem organizasyon hem de finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip. Şubenin sponsoru olan NEF Grubu’nun sahibi Erden Timur, en önemli karar mercii hüviyetinde. Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ‘genel direktör’, Turgay Zeytingöz ‘genel menajer’, Barış Nane de ‘yönetici’ olarak görev yapıyor. Timur, takımla ilgili tüm kararları bu 3 isimle fikir alışverişi yaparak alıyor.

12’si transfer 14 yeni oyuncu geldi

Başkan Burak Elmas’ın onayı doğrultusunda kurulan bu yapı göreve başladığında Galatasaray NEF’in sadece 4 oyuncusu vardı. Erden Timur, Kerem Tunçeri, Turgay Zeytingöz ve Barış Nane neredeyse sıfırdan bir takım kurdu. Tam 12 transfer yapıldı, altyapıdan A takıma alınan 2 gençle birlikte sarı kırmızılı takım sezona 14 yeni oyuncuyla başlamış oldu.

Larkin’in ücretinden daha düşük kadro

Takımın bütçesi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile kıyaslanmayacak kadar düşük. Sezon başındaki oyuncu bütçesi 2 milyon dolar imiş. Ancak sezon içinde 2 oyuncu sakatlanınca 2 transfer daha yapılmış ve bütçe 250 bin dolar artarak 2 milyon 250 bin dolara çıkmış. Sarı kırmızılıların 35 sayı fark attığı Efes’te Shane Larkin’in tek başına yıllık ücreti 3.5 milyon dolar!

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Kilit isim Turgay Zeytingöz

Sezona koç Ekrem Memnun’la başlayan Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olamayınca 18 Mart’ta yollar ayrıldı. Memnun’un ayrılması sonrası sarı kırmızılılar herkesi şoke eden bir karar alarak, başantrenörlük deneyimi hiç olmayan Andreas Pistiolis’i takımın başına getirdi. 43 yaşındaki Pistiolis’in transferine vesile olan isim ise genel menajer Turgay Zeytingöz oldu.

Banvit’te İtoudis’in yardımcısıydı

Zeytingöz , 2013-14 sezonunda Banvit’te çalıştığı dönemde Pistiolis, halen CSKA Moskova’yı çalıştıran Dimitris İtoudis’in yardımcısıydı. Pistiolis, Banvit’ten ayrıldıktan sonra da Zeytingöz ile bağlarını hiç koparmadı ve sürekli iletişim halinde oldu. Pistiolis’in yeteneklerini ve ‘başantrenörlük’ yapmayı çok istediğini bilen Zeytingöz, yönetimi ikna edip Yunan koçla görüşmelerini sağladı.

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Parayı hiç konuşmadan geldi

‘Birinci adam’ olma idealiyle adeta yanıp tutuşan Pistiolis, eski dostu Zeytingöz aracılığıyla gelen teklifi para dahi konuşmadan kabul etti. Yunan koçun gelişiyle birlikte Galatasaray bambaşka bir havaya büründü ve Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in de olduğu 10 maçlık seriyi galibiyetle kapattı.