2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'dan 7-0'lık galibiyet! Murat Yılmaz'dan 4 gol...
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor deplasmanda Karabükspor'u Murat Yılmaz'ı dört golle yıldızlaştığı maçta 7-0 mağlup ederek haftanın en farklı sonucunu aldı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Günün en farklı galibiyeti lider Eyüpspor'dan geldi. Eflatun sarılılar, son sıradaki Karabükspor'u Murat Yılmaz'ın 4 gol attığı karşılaşmada 7-0 mağlup etti. Eyüpspor'un galibiyet serisi de 8'e yükseldi.
Turgutluspor, Konya deplasmanında rakibin 9 kişi kalmasını iyi değerlendirip 2-1'le kazanırken, Vanspor da Elazığ'ı evinde 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü. Sakaryaspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Mamak'ı 3-1 yendi.
Grupta Eyüpspor 28 puanla liderliğini devam ettiriyor. Turgutluspor 24 puanla ikinci sırada yer alırken Vanspor da 21 puanla takibini sürdürüyor.
GÜNÜN SONUÇLARI
Bodrumspor 2 - 2 Sivas Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Serik Belediyespor
Kastamonuspor 2 - 1 Etimesgut Belediyespor
1922 Konyaspor 1 - 2 Turgutluspor
Karacabey Belediyespor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
Van Spor 2 - 1 Elazığspor
Sakaryaspor 3 - 1 Mamak FK
Eyüpspor 7 - 0 Kardemir Karabükspor
Kırklarelispor ERT Bayburt Özel İdare Spor
Pazarspor ERT Pendikspor
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