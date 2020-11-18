2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'dan 7-0'lık galibiyet! Murat Yılmaz'dan 4 gol...

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Günün en farklı galibiyeti lider Eyüpspor'dan geldi. Eflatun sarılılar, son sıradaki Karabükspor'u Murat Yılmaz'ın 4 gol attığı karşılaşmada 7-0 mağlup etti. Eyüpspor'un galibiyet serisi de 8'e yükseldi.

Turgutluspor, Konya deplasmanında rakibin 9 kişi kalmasını iyi değerlendirip 2-1'le kazanırken, Vanspor da Elazığ'ı evinde 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü. Sakaryaspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Mamak'ı 3-1 yendi.



Grupta Eyüpspor 28 puanla liderliğini devam ettiriyor. Turgutluspor 24 puanla ikinci sırada yer alırken Vanspor da 21 puanla takibini sürdürüyor.

GÜNÜN SONUÇLARI

Bodrumspor 2 - 2 Sivas Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Serik Belediyespor

Kastamonuspor 2 - 1 Etimesgut Belediyespor

1922 Konyaspor 1 - 2 Turgutluspor

Karacabey Belediyespor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor

Van Spor 2 - 1 Elazığspor

Sakaryaspor 3 - 1 Mamak FK

Eyüpspor 7 - 0 Kardemir Karabükspor

Kırklarelispor ERT Bayburt Özel İdare Spor

Pazarspor ERT Pendikspor

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