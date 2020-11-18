2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK farklı açtı, Hekimoğlu Trabzon seriyi dört maça çıkardı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup, oynanan 6 maçla devam etti. Namağlup lider Manisa FK, deplasmanda Erzincanspor'u 3-2 mağlup etti ve 11. haftada 10. galibiyetini aldı.

Hekimoğlu Trabzon ise Osman Özköylü'nün göreve gelmesinin ardından üst üste dördüncü maçını kazandı.

31 puanla liderliğini devam ettiren Manisa FK, en yakın rakibi Hekimoğlu ile 10 puanlık farkı korumuş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te günün sonuçları şu şekilde;

Uşak Spor 3 - 2 Zonguldak Kömürspor

24Erzincanspor 2 - 3 Manisa FK

Amed Sportif 3 - 0 Kocaelispor

Sancaktepe FK 0 - 2 Afjet Afyonspor

Hekimoğlu Trabzon 2 - 0 Sarıyer

Ergene Velimeşe 3 - 2 Niğde Anadolu FK

Ankara Demirspor ERT İnegölspor

Kahramanmaraşspor ERT Çorum FK

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