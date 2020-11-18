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GeriFutbol 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK farklı açtı, Hekimoğlu Trabzon seriyi dört maça çıkardı
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Haber Giriş: 18.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK farklı açtı, Hekimoğlu Trabzon seriyi dört maça çıkardı

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2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK farklı açtı, Hekimoğlu Trabzon seriyi dört maça çıkardı
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Manisa ekibi, deplasmanda Erzincanspor'u yendi. Hekimoğlu Trabzon'un iyi gidişatı bu maçta da devam etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup, oynanan 6 maçla devam etti. Namağlup lider Manisa FK, deplasmanda Erzincanspor'u 3-2 mağlup etti ve 11. haftada 10. galibiyetini aldı.

Hekimoğlu Trabzon ise Osman Özköylü'nün göreve gelmesinin ardından üst üste dördüncü maçını kazandı. 

31 puanla liderliğini devam ettiren Manisa FK, en yakın rakibi Hekimoğlu ile 10 puanlık farkı korumuş oldu.

2. Lig Kırmızı Grupta lider Eyüpspordan 7-0lık galibiyet Murat Yılmazdan 4 gol...
2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'dan 7-0'lık galibiyet! Murat Yılmaz'dan 4 gol...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te günün sonuçları şu şekilde;

Uşak Spor 3 - 2 Zonguldak Kömürspor
24Erzincanspor 2 - 3 Manisa FK
Amed Sportif 3 - 0 Kocaelispor
Sancaktepe FK 0 - 2 Afjet Afyonspor
Hekimoğlu Trabzon 2 - 0 Sarıyer
Ergene Velimeşe 3 - 2 Niğde Anadolu FK
Ankara Demirspor ERT İnegölspor
Kahramanmaraşspor ERT Çorum FK 

 

2. Lig Beyaz Grupta Manisa FK farklı açtı, Hekimoğlu Trabzon seriyi dört maça çıkardı

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