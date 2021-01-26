2. İrfan Can zirvesi Süper Kupa sonrası

Bu transferin kaderinin belli olacağı başkanlar zirvesi, Başakşehir’in yarın Trabzon ile oynayacağı Süper Kupa maçı sonrasında gerçekleşecek.

Ocak ayında 5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 40 pay ve sezon sonunda da ödeme formülleri ile İrfan Can’ı kadrosuna katmak isteyen G.Saray, bu hafta noktayı olumlu ya da olumsuz anlamda koyacak.

MARSiLYA’DAN 13 MiLYON EURO iDDiASI

Bu arada İrfan Can’a G.Saray ve F.Bahçe’nin ardından Marsilya’nın da talip olduğu iddia edildi.

Fransız kulübünün milli futbolcu için 13 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği ve tarafların prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

SAKATLANAN iRFAN 1 AY OYNAMAYACAK

Öte yandan Başakşehir’in geçtiğimiz cumartesi Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can’ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 1 ay oynamayacak.