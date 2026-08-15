2 gün önce ayrıldı, Fenerbahçe'ye duvar oldu: Ankara'da İrfan Can Eğribayat gecesi!

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

2 GÜN ÖNCE FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri ise Fenerbahçe'den yalnızca 2 gün önce ayrılarak Gençlerbirliği'nin yolunu tutan İrfan Can Eğribayat oldu.

Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla galibiyete damga vurdu.

ENFES PERFORMANS

Fenerbahçe'nin özellikle skor üstünlüğünü kaybetmesinin ardından kurduğu baskıda kalesinde duvar ören 27 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli futbolculara geçit vermedi.

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İrfan Can Eğribayat, maçı tam 10 kurtarışla tamamladı.

"FENERBAHÇE'DE BÖYLE ÖĞRENDİK"

Maçın ardından karşılaşmayı ve performansını değerlendiren İrfan Can Eğribayat, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandım. 4 senem geçti Fenerbahçe'de, iki kızım da orada doğdu. Fenerbahçe'de öğrendiğimiz, giydiğin formanın hakkını vermek. Fenerbahçe her zaman kalbimde olsa da Gençlerbirliği sporcusuyum. Evime götürdüğüm ekmek parasını Gençlerbirliği'nden kazanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Önümüzdeki maçlarda da iyi oynamaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye kalan maçlarında başarılar diliyorum.

Biz de çok değerli bir 3 puan aldık. Çünkü, lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef transferde geç kaldık ama oyuncular gelecektir. Bugün çok iyi mücadele ettik. Herkes, herkes için koştu. Birisi kademeyi kaçırınca diğeri girdi. Takımımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

Karşınızda büyük takım olunca konsantre olmak çok zor olmuyor. İlk maçımız Konyaspor ile olsa bu kadar konsantre olamayacaktık belki. Fenerbahçe ile oynuyor olmamız, tüm Türkiye'nin maçı izliyor olması, stadyumun dolu olması bir etken konsantre olmak için. Saha içinde kalmaya çalıştım. Odaklandım. Benim için çok iyi gitti. Gençlerbirliği taraftarlarına da teşekkür ediyorum, stadyumu doldurdular. Sadece büyük maçlarda değil tüm maçlarda gelirlerse daha fazla ateşli oluruz, bize itici güç olurlar."