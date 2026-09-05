2 dev Kadıköy'de karşı karşıya: Fenerbahçe - Beşiktaş!

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Süper Lig’de 2026-27’nin ilk derbisinde bugün F.Bahçe, Beşiktaş’ın konuk ediyor. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya’da Asensio dışında eksik bulunmazken Kerem ve Mert Günok oynabilecek. Beşiktaş ise tam kadro.

SON 2 LiG MAÇINDA KAZANAN F.BAHÇE

· Beşiktaş'ı son 2 lig maçında yenen F.Bahçe, bu rekabette üst üste 3+ galibiyet aldığı tek seriyi 2007-2009 arasında yakaladı (5G).

· Beşiktaş yabancı hocalarla oynadığı son 14 lig maçının sadece 1’ini kazanırken (8B 5M). Tek galibiyet Solskjaer ile geldi.

· Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 6 lig maçının 3’ünü kazanan Beşiktaş (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 22 ziyaretinde çıkarabilmişti (3G 7B 12M).

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18 FUTBOLCU iLKi YAŞAYACAK

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 18 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak. Kanarya’da Ake, Oppong, Greenwood, Lukaku ve Mert Günok, Beşiktaş’ta Trossard, Ouattara, Nübel, Poku, İlhan, Miretti, Salih, Doğan, Vlahovic, Ümit, Ahmet Sami, Taylan ve Yasin bugün görev bekleyecek.

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Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriç.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahoviç