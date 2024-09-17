2.5 milyar dolarlık düşler sahnesi! Arda Gülerli Real Madrid ilk maçına çıkıyor

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1955 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlayan 1992-93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi olarak oynanan Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonun 2024-25 edisyonu bugün başlıyor. Değişen formatıyla birlikte bu sezon takım sayısı 32’den 36’ya çıkarıldı. Önceki Şampiyonlar Ligi formatında 4’erli 8 gruba bölünmüş şekilde 32 takım yarışıyordu. Yeni format uyarınca takımlar hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi’nin yeni lig aşamasında 4’ü iç sahada 4’ü deplasmanda olmak üzere toplam sekiz maç oynayacak.

SON 16’DAN SONRA ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ

İlk 8 sıradaki takım, son 16 turunu garantileyecek. 9 ile 24. sırada yer alan takımlar da son 16 turu için iki maçlı bir play-off oynayacak. Turnuvayı 25. veya daha alt sırada bitiren takımlar ise Avrupa Ligi’ne katılamadan elenecek. Ligi 9 ile 16’ncı sırada bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olacak. Bu takımlar 17 ile 24’üncü sırada yer alan bir takımla karşılaşacak. Son 16 turundan itibaren karşılaşmalar mevcut sistemdeki gibi oynanacak. Final ise UEFA tarafından seçilen tarafsız bir sahada oynanacak.

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MAÇ SAYISI DA ARTTI, KAZANILACAK ÖDÜL DE

UEFA lig etabındaki yeni formatta 36 takıma 2 milyar 467 milyon Euro dağıtacak. Katılım payı 670 milyon Euro’ya çıkarılırken takım başına da yaklaşık 18.62 milyon Euro ödenecek. Performans payı da 914 milyon Euro’ya yükseltilirken lig etabında galibiyet başına 2.1 milyon ve beraberlik başına 700 bin Euro ödenecek. Performans payından artırılacak tutarlar sayesinde sıralama ödülü de ödenecek. 183.15 milyon Euro sıralama ödülünün başlangıç payı olacak... Her beraberlikten artacak 700 bin Euro sıralama ödülü havuzuna eklenecek.

BONUSLARLA KAZANILACAK PARA ARTACAK

Lig aşamasındaki 8 maç sonundaki sıralamada her basamak başlangıçta 275 bin Euro değerinde. 1. olan 9.9 milyon Euro sıralama bonusu alacak. İlk 8 sıra 2’şer, 9-16 arası 1’er milyon Euro bonusa hak kazanacak. Son 16 turu 11.5 milyon, çeyrek final 12,5 milyon, yarı final 15 milyon, final 18,5, şampiyonluk final ödülü+6,5 milyon Euro değerinde. Katsayı ve market havuzundaki 900,9 milyon Euro yerini ‘Değer Sütunu’ adındaki 853 milyon Euro’ya bıraktı. Yüzde 75’i Avrupa payı adıyla kulüplere ödenecek.

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ŞAMPİYONLAR LiGi’NDE BUGÜNÜN PROGRAMI

· 19.45 Juventus-PSV Eindhoven

· 19.45 Young Boys-Aston Villa

· 22.00 Bayern Münih-Dinamo Zagreb

· 22.00 AC Milan-Liverpool

· 22.00 Real Madrid-Stuttgart

· 22.00 Sporting Lizbon-Lille