2-0'ın rövanşında Galatasaray'ın işi zor! iddaa oynayanların %48'den fazlası...

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GALATASARAY - ALANYASPOR

Tuzlaspor ve Rizespor engellerini geçerek çeyrek finale yükselen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, geçtiğimiz sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme şansını zora soktu.

İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı eleyerek Galatasaray'a rakip olan Alanyaspor ise, önce kupada Galatasaray'ı devirdi, ardından da ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak moralini yüksek tuttu.

Süper Lig maçı için İstanbul'da olduklarından, sarı-kırmızılarla yapacakları rövanş öncesi eve geri dönmeyip hazırlıklarına ara vermeden devam ettiler.

Galatasaray'da Saracchi ve Falcao riske edilmeyebilir, Alanyaspor'da ise Fenerbahçe maçını tamamlayamayan Efecan Karaca'nın önemli bir sakatlığı olmadığı açıkladı.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği rövanş mücadelesine karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor, oynadığı son 10 resmi maçın 9'unda 2+ gol atmayı başardı. (Fenerbahçe, 1-1)

- Bu 10 resmi maçın 9'unda karşılıklı gol izledik. (Galatasaray, 2-0)

- Galatasaray'ın oynadığı son 12 resmi maçın 10'unda 2.5 gol barajı aşıldı.

- Sarı kırmızılılar, TT Stadı'nda oynadıkları son 6 resmi maçı kaybetmedi. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyeti!

Üyelerin %48'den fazlası sarı-kırmızılı ekibin kazanacağını düşünüyor.

%9'luk kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Galatasaray’ın işi bu karşılaşmada hiç de kolay değil!

Süper Lig'de ikinci yarıya 4’te 4 ile başlayan ve şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Galatasaray’da elbette moraller yerinde ancak kupada 2-0’ın rövanşında sarı-kırmızılıları zor bir 90 dakika bekliyor.

Aytemiz Alanyaspor ne oynadığını bilen, hem defansta hem ofansta bu ligin en iyi futbolunu ortaya koyan ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım. Bu nedenle Galatasaray as kadro ile de çıksa, ilk maçta olduğu gibi geniş rotasyonla da 90 dakikaya başlasa yarı final adına işi oldukça zor.

Elbette 2-0’lık skor nedeniyle gol ve goller bulmak adına risk alacaklardır. Alanyaspor’un da kontratağa iyi çıkan bir ekip olduğunu düşünürsek "KG VAR" seçeneği oldukça mantıklı…

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