1v1 LoL turnuvasında yeni şampiyon aranıyor

Amatör oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Solo Q finalinde 8 büyük League of Legends yayıncısının da Vadi’nin Ustası unvanı için yarışacak. Nefes kesecek final heyecanı Esma Sultan Yalısı’nda yaşanacak ve saat 17.00’da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.



Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da Türkiye Finali’nde 8 oyuncu şampiyonluk için mücadele edecek. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 17.00’da mutlu sona ulaşmak için kıyasıya yarışacak.Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek Red Bull SoloQ Türkiye Finali’nde yer alma hakkı elde eden 8 düellocu ise aşağıdaki gibi;



• Ulvi ‘’KheanJaii’’ Hakan Terzi

• Emir ‘’ChillViolin’’ İçöz

• Ozan"Jackie Walnuts"Asal

• Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba

• Berkay "Kazing" Özyurt

• Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir

• Ekrem “Retyx” Şeref

• Berke “Hadounken” Aytar



Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye’nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları’nda da şampiyonu 7 Kasım’da bulacak. Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı Asım Cihad “fabFabulous” Karakaya, Berke “Thaldrin” Demir, Koray “Naru” Bıçak ve Kaan “Elwind” Atıcı şampiyon unvanına erişmek için mücadele edecek.