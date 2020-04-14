1998 Dünya Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta? FİFA 98 heyecanı ekranlarda!
Birbirinden ünlü futbolcuların mücadele ettiği 1998 Dünya Kupası, yeniden futbolseverlerle buluşuyor. Roberto Carlos, Ronaldo, Beckham, Henry, Raul gibi efsanevi isimlerin en zinde oldukları dönemde gerçekleşen 1998 Dünya Kupası, ekran başından tam süre üzerinden izlenebilecek. Peki, 1998 Dünya Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o konu karşılaşma hakkında bazı bilgiler
1998 Dünya Kupası maçları TRT Spor ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Futbol tarihine yön vermiş isimlerin karşı karşıya geldiği 1998 Dünya Kupası maçları, TRT Spor ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
TRT Spor kanalında görevli İbrahim Kırkayak, “Çok fazlasıyla istiyorsunuz...Biliyorum...Merak etmeyin...Son hazırlıklarımızı yapıyoruz...Fransa 1998 Dünya Kupası 64 maçıyla çok yakında TRTSPOR'da...” sözleriyle 13 Nisan akşamı müjdeyi verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle