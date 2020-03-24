1928 Bucaspor’un en istikrarlı ismi Gökhan Köseoğlu!

Defansta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon görev yapan 3 teknik direktörün de vazgeçilmezleri arasına girdi.

Sezon başından bu yana teknik direktör olarak Ercümend Coşkundere, Nihat Balan ve Ersin Aka’nın görev yaptığı Buca’da teknik adamlar değişse de Gökhan’ın ilk 11’deki yeri değişmedi.

Bu sezon resmi müsabakalarda 2 bin 415 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu gol atamadı.





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