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GeriFutbol 1928 Bucaspor’da Mustafa Şen ve Bertup Başdemir takımdan ayrıldı!
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DHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

1928 Bucaspor’da Mustafa Şen ve Bertup Başdemir takımdan ayrıldı!

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1928 Bucaspor’da Mustafa Şen ve Bertup Başdemir takımdan ayrıldı!
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TFF 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor’da iki oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mustafa Şen’le yeniden anlaşmayıp, deneyimli orta saha oyuncusuna katkılarından dolayı teşekkür etti. 37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 22 maçta 2 gol kaydetti.

İzmir ekibinde 24 yaşındaki ön libero Bertuğ Başdemir ise kiralık olarak Belediye Derincespor’a gönderildi. Bertuğ, 25 maçta 2 kez rakip fileleri sarsmıştı.

1928 Bucaspor daha önce kaleci Yunus Emre Kar’la da yollarını ayırmıştı.

 

1928 Bucaspor’da Mustafa Şen ve Bertup Başdemir takımdan ayrıldı

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