1928 Bucaspor’da iç transfer harekatı
TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor iç transferde ter dökecek.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda as takımdan 8 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. İskelet kadroyu korumayı planlayan İzmir ekibinde Başkan Cihan Aktaş’ın Gökhan Köseoğlu, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat Gölbaşı, Erhan Kurt, Mustafa Şen, Suat Kaya, Ferhat Kiraz ve Nihat Yılmaz’la görüşme masasına oturacağı öğrenildi.
Teknik Direktör Ersin Aka’nın da 8 futbolcunun takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle