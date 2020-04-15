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GeriFutbol 1928 Bucaspor’da iç transfer harekatı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

1928 Bucaspor’da iç transfer harekatı

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1928 Bucaspor’da iç transfer harekatı
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor iç transferde ter dökecek.

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda as takımdan 8 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. İskelet kadroyu korumayı planlayan İzmir ekibinde Başkan Cihan Aktaş’ın Gökhan Köseoğlu, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat Gölbaşı, Erhan Kurt, Mustafa Şen, Suat Kaya, Ferhat Kiraz ve Nihat Yılmaz’la görüşme masasına oturacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Ersin Aka’nın da 8 futbolcunun takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.

1928 Bucaspor’da iç transfer harekatı

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