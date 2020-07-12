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GeriFutbol 1928 Bucaspor şampiyonluğu kilitlendi!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

1928 Bucaspor şampiyonluğu kilitlendi!

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1928 Bucaspor şampiyonluğu kilitlendi!
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri tescil etmesinin ardından Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor şampiyonluğa inanıyor.

Play-Off’ta 68 Aksaray Belediyespor’la eşleşen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersin Aka, "Alınan karar herkes için hayırlı olur. Biz işimize bakacağız. Takımımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Play-Off maçlarında gereken mücadeleyi gösterip 1928 Bucaspor’u layık olduğu yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

 

1928 Bucaspor şampiyonluğu kilitlendi

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