DHA
Son Güncelleme:
1928 Bucaspor şampiyonluğu kilitlendi!
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri tescil etmesinin ardından Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor şampiyonluğa inanıyor.
Play-Off’ta 68 Aksaray Belediyespor’la eşleşen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersin Aka, "Alınan karar herkes için hayırlı olur. Biz işimize bakacağız. Takımımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Play-Off maçlarında gereken mücadeleyi gösterip 1928 Bucaspor’u layık olduğu yerlere taşıyacağız" diye konuştu.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle