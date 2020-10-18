1928 Bucaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu!

Misli.com 3. Lig 1. Grup 5. hafta mücadelesinde 1928 Bucaspor, Manisaspor'u ağırladı.

Maça etkili başlayan Bucaspor, 13. dakikada Tunç Murat Behram'ın penaltı golüyle öne geçti. 22. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Tunç Murat Behram, farkı 2'ye taşıdı. 33. dakikada Cuma Menize ve 44. dakikada Oğuz Aydın'la 2 gol daha bulan 1928 Bucaspor, 45. dakikada Manisasporlu Murat Torun'un golüne engel olamayarak ilk yarıyı 4-1'lik üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, 78. dakikada Ahmet Aras'ın penaltı golüyle farkı yeniden 4'e taşıdı. Bucaspor, 90. dakikada Sebahattin Destici'nin golüyle de maçı 6-1'lik farkla kazanmış oldu.



Farklı galibiyet averaj yükseltti

Bu sonuçla 1928 Bucaspor, 5 hafta sonunda aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Farklı galibiyetle averajını da yükselten sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada attığı 12 gole karşın kalesinde 4 gol görerek +8 averaj sağlamış oldu. Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan 1928 Bucaspor, ligin 6 ve 7. haftasında deplasman maçları oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 6. haftada Payaşspor'a, 7. haftada ise 1877 Alemdağspor'a konuk olacak.

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