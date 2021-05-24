Buca İskenderun maçı ile 2. Lig'e çıkma mücadelesinde heyecan dorukta olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda mücadele edecek olan iki takım da galibiyet için her şeylerini sahaya koyacak. Galibiyet elde eden takım için 2. Lig bileti yarılanmış olacak. Peki, 1928 Bucaspor İskenderun Futbol Kulübü Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

1928 BUCASPOR İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com 3. Lig Play Off Final mücadelesinde 1928 Bucaspor, İskenderun Futbol Kulübü ile karşılaşacak. 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, D-Smart Spor Smart 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Misli.com 3’üncü Lig Play-Off’unda adını finale yazdıran Bucaspor 1928 bugün İskenderun Futbol Kulübü ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Eycan maçta forma giyemeyecek. Tek maç üzerinden oynanacak finalde kazanan takım adını 2’nci Lig’e yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık iki devre halinde maç uzayacak, eşitlik bozulmadığı takdirde galip gelecek tarafı, seri penaltı atışları belirleyecek.



BALCIOĞLU İNANIYOR



Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Play-Off serisinde çeyrek finalde Arnavutköy Belediyespor, yarı finalde ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u elediklerini hatırlatan Balcıoğlu, "Son maçımız kaldı. İskenderun FK iyi bir ekip. Ancak hak ettiğimiz yere geleceğiz. Hepimiz kenetlendik ve inandık. İnanıyorum ki kazanan taraf biz olacağız" dedi.



2 SENEDE ZİRVEYE



Başkan Cihan Aktaş’ın 2 sezon önce Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını alıp kurduğu Bucaspor 1928, Bucaspor’un Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesiyle ilçenin tek profesyonel takımı oldu. Bucaspor, 2010-2011’de mücadele ettiği Süper Lig’de küme düşmesinin ardından hızla çöküşe geçti. Buca önce 2014-2015’te 1’inci Lig’e veda etti. Sarı-lacivertliler 2017-2018 sezonunda 2’nci Lig’den de düşerek 3’üncü Lig’e geriledi. Bucaspor 2018-2019’da ise 3’üncü Lig’de de tutunamadı ve amatöre düştü. Bucaspor 1928 ise geçen sezon ilk senesinde Play-Off mücadelesi verdi. Antalya’da oynanan finallerde Aksarayspor’a elenen İzmir ekibi hayallerini bu sezona erteledi. Sarı-lacivertli ekip bugün mutlu sona ulaşırsa ilçeyi 3 yıl sonra 2’nci Lig’e taşıyacak.