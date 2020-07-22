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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

1928 Bucaspor buraya kadar!

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1928 Bucaspor buraya kadar!
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’taki Play-Off yarı final maçında Antalya’da 68 Aksaray Belediyespor’a normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 2-1 kaybeden 1928 Bucaspor, şampiyonluk hayallerine nokta koydu.

Antalya’da oynanan maçta 2 hatalı gol yiyen sarı-lacivertliler büyük beklentilerle çıktığı Play-Off’ta, 2'nci Lig yolunda erkenden pes etti.

Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle alt liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off biletini alan 1928 Bucaspor’da maçlar öncesi gerçekleşen teknik adam değişikliği de işe yaramadı.

Ersin Aka’yı gönderip sportif direktör Tolga Doğantez’e takımı emanet eden yönetimin hamlesi tutmadı.

Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular göz yaşlarına hakim olamadı.

 

1928 Bucaspor buraya kadar

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