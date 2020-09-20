1922 Konyaspor Sakaryaspor maçı, her iki şehirde yakından takip edilecek. Yaşadığı olumsuz sürecin ardından yeniden toparlanma evresine giren Sakaryaspor, 1922 Konyaspor karşısında 3 puan alarak Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde ilk haftadan avantajı elinde tutmak istiyor. Peki, çekişmeli geçecek olan 1922 Konyaspor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

1922 KONYASPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com TFF 2. Lig ilk hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor, Sakaryaspor'u konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak karşılaşma, Misli.com üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI CANLI NASIL İZLENİR?

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

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