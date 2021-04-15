1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcı'nın golü)

1922 Konyaspor ile Eyüpspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Geup'un 34. hafta maçında karşı karşıya geldi. Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor'un golünü 55. dakikada Erencan Yardımcı attı. Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 82'ye çıkardı. 1922 Konyaspor ise 38 puanda kaldı.

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