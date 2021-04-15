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GeriFutbol 1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcı'nın golü)
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcı'nın golü)

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1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcı'nın golü)

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, 34. hafta maçında deplasmanda 1922 Konyaspor'u Erencan Yardımcı'nın golüyle mağlup etti.

1922 Konyaspor ile Eyüpspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Geup'un 34. hafta maçında karşı karşıya geldi. Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor'un golünü 55. dakikada Erencan Yardımcı attı. Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 82'ye çıkardı. 1922 Konyaspor ise 38 puanda kaldı.

1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcının golü)

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