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1905 no’lu oyuncu dün gece elendi

#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
1905 no’lu oyuncu dün gece elendi

Akıllı futbol, geriye düşmesine karşın sarı lacivertli takıma 3 puanı kazandırdı.

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Son yıllarda izlediğim en güzel ve en heyecanlı derbiydi Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Pandemi sonrası ilk defa tam kapasiteli 50 bin taraftar önünde oynanan maça her iki takım da atak başladı, daha sonra oyunun kontrolünü eline alan deplasman ekibi Fenerbahçe, son zamanların popüler ismi Kerem Aktürkoğluı’nun golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmadı.

iPTAL DOĞRUYDU

Bu gole maçın yıldız isimlerinden Mesut Özil attığı şık gol ile yanıt verdi. Fenerbahçe, beraberliği yakaladı ve devre bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda akıllı futbolunu sürdüren sarı lacivertliler 84. dakikada kalesinde gol gördü. Bırakın VAR’ı, herkes gördü ki; Mbaye Diagne’nin Berisha’yı iterek attığı golün iptali çok yerinde bir karardı.

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HAK EDiLEN BiR GALiBiYETTi

Oyuna sonradan giren Crespo attığı harika golle skoru belirledi ve maçı Fenerbahçe 2-1 kazanarak hayati önemdeki 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Bu galibiyette en büyük pay, Pereira ve takıma inancını yitirmeyen başkan Ali Koç’a aitti. Ve tabii ki Kim Min-Jae, Berke Özer, Mesut Özil başta olmak üzere tüm futbolcular müthiş oynadı. Galatasaray’ın sahasında alınan galibiyet Fenerbahçe için çok önemliydi. Neticede 1905 numaralı oyuncu dün gece elendi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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