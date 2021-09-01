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GeriFutbol 19 Yaş Altı Uluslararası Dostluk Turnuvası: Türkiye 3-0 Avusturya
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Futbol
aa-spor
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

19 Yaş Altı Uluslararası Dostluk Turnuvası: Türkiye 3-0 Avusturya

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19 Yaş Altı Uluslararası Dostluk Turnuvası: Türkiye 3-0 Avusturya

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 1-7 Eylül'de Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 11. dakikada Bartuğ Elmaz, 81. dakikada Emin Bayram ve 82. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ikinci maçında 4 Eylül Cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Uluslararası Dostluk Turnuvası: Türkiye 3-0 Avusturya

19 Yaş Altı Uluslararası Dostluk Turnuvası: Türkiye 3-0 Avusturya

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