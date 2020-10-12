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GeriFutbol 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan'a 2-1 yenildi
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Haber Giriş: 12.10.2020 - 23:00 | Son Güncelleme:

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan'a 2-1 yenildi

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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan'a 2-1 yenildi
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Bulgaristan'ın gollerini 8 ve 90. dakikalarda Marin Petkov atarken, ay-yıldızlı ekibin golünü 90 7. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Milliler, Bulgaristan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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