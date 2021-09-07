19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Velika Gorica Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 41. dakikada Eren Aydın ve 66. dakikada Yiğit Emre Çeltik attı. Galler'in gollerini ise 39. dakikada Jadan Raymond ve 90 2. dakikada penaltıdan Chris Popov kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Avusturya, Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Avusturya 6 puanla turnuvada şampiyonluğa ulaştı. İlk maçında Avusturya'yı 3-0 yenip ikinci müsabakasında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı.