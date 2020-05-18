19 Mayıs'ta çok özel 19 saat 19 dakika!

Yarından itibaren 25 Mayıs’a kadar sürecek olan ‘Gençlik Haftası Sanal Yarışları’ ile bir hafta boyunca binlerce kişinin sanal ortamda koşarak ve hareket ederek bayramı büyük bir coşku ile hep birlikte kutlaması hedefleniyor.

MCR RaceSetter, Türk Kızılayı, Türkiye Atletizm Vakfı, Sweaters, PT Academy, Technogym, Plus Timing, NiobeWeb, ON İletişim, ItsCreat ve Baran Ambulans’ın destek verdiği etkinliğin ilk ayağı yarınki 19 Mayıs 1919 Koşusu.

Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak koşu 19 Mayıs 00.00’da başlayıp aynı gün saat 19.19’da bitecek. 19 saat, 19 dakika sürecek bu tarihi koşuya, dileyen herkes online olarak dahil olacak.