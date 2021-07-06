18'lik tenisçiden Wimbledon'a korkutan veda! Nefes almakta zorlandı ve...

Spor Arena Dış Haber - Dünya sporunun en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İngiliz tenisçi Emma Raducanu, dünya sıralamasında 45. olan Sorana Cirstea'yı yenerek son 16 turuna kalmıştı.

Henüz 18 yaşında olan Raducanu'nun bu başarısı tüm dünyada ses getirirken, genç tenisçinin son 16 turu maçı büyük bir talihsizlikle sona erdi.

DOKTORLAR KORTTA MÜDAHALE ETTİ

Son 16 turunda Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşı karşıya gelen Raducanu, ikinci sette durum 3-0'ken nefes almakta zorlanmaya başladı. Kenara gelen ve yüzüne maske takarak rahatlamaya çalışan genç tenisçiye doktorlar müdahale ederken, yapılan tetkiklerin ardından Raducanu'nun kort dışına çıkarıldı ve soyunma odasında tedavisi devam etti.

Soyunma odasında yapılan muayenenin ardından doktorlar, maçın yardımcı hakemi Denise Parnell ile görüştü ve Raducanu'nun karşılaşmaya devam etmesinin sakıncalı olacağını iletti. Bu gelişme sonrası maçın yetkilileri, Tomljanovic ile görüşerek 18 yaşındaki Raducanu'nun maça geri dönemeyeceğini belirtti ve karşılaşmayı hükmen Avustralyalı tenisçi kazandı.

ANNESİNİN TRİBÜNDEKİ BÜYÜK KORKUSU

Mücadeleyi tribünden takip eden Emma Raducanu'nun annesi Renee Raducanu'nun, kızının saha içerisinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir hayli tedirgin olduğu kameralara yansıdı. Renee Raducanu, doktorların müdahalesi sonrası kızı Emma'nın maça devam edemeyeceğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

Raducanu'nun maçın adrenalini nedeniyle strese girdiği ve nefes darlığını bu nedenle yaşadığı belirtilirken, İngiliz spor kamuoyunda bir kesim, genç tenisçinin bu tarz stresli anlarla başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini savundu. Bir diğer kesim ise Raducanu'nun henüz 18 yaşında olduğunu ve böyle durumların üstesinden gelmeyi zamanla öğreneceğini kaydetti.

Wimbledon öncesi dünya sıralamasında 338. olan Raducanu'yla ilgili konuşan son 16 turundaki rakibi Ajla Tomljanovic, 18 yaşındaki raketin yaşadığı duruma üzüldüğün ifade etti.

"BEN DE YAŞADIM AMA O KADAR DEĞİL"

Tomljanovic bu rahatsızlığın Raducanu'yu emekliliğe kadar götürmesinden endişe duyduğunu söylerken, "Gerçekten şok oldum. Bu çok acı verici bir şey. Emma'nın emekli olmaya karar vermesi için gerçekten incinmiş olması gerekiyor. Onun için gerçekten üzgünüm. Benzer bir durumu ben de yaşadım ama o kadar değildi. Bunun gerçek bir şey olduğunu biliyorum. Onun için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.