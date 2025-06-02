18'lik Mustafa Hekimoğlu'nun 1000. gol gururu!

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Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu, ilk 11’de başladığı Bodrum FK maçında çifte gol sevinci yaşarken, adını Süper Lig tarihine yazdırdı. Geçen sezondan bu yana A takımda forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk Süper Lig golünü dünkü karşılaşmanın 12. dakikasında attı. Mustafa, 45+1. dakikada Bodrum FK ağlarını bir kez daha havalandırırken, bu gol, 2024-25 sezonunda atılan 1000. gol olarak kayıtlara geçti.

BU SEZON 32 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Süper Lig’de 20, Avrupa kupalarında 7, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da 1 olmak üzere toplam 32 resmi maçta oynayan Mustafa Hekimoğlu, tek golünü Süper Kupa’daki 5-0’lık Galatasaray karşılaşmasında atmıştı. Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer geldikten sonra daha fazla oynama şansı bulan genç oyuncu, ayrıca ligde 2 asist yaptı. Mustafa geçen sezon 6 Süper Lig, 1 Konferans Ligi ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında oynarken gol ya da asist üretememişti.

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