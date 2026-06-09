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187 milyon euro tazminatla yollandı, 15 milyon tazminatla dönüyor: Mourinho

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#Mourinho#Perez#Real Madrid
187 milyon euro tazminatla yollandı, 15 milyon tazminatla dönüyor: Mourinho
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 07:00

İspanyol devinde 2030’a kadar başkanlığa seçilen Florentino Perez, Jose Mourinho’nun tekrar takımın başına geçmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Real, 2013’te göndermek için 18.7 milyon Euro tazminat ödediği Portekizli teknik adamı getirmek için Benfica’ya 15 milyon Euro fesih bedeli vermek zorunda.

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Dünyaca ünlü Real Madrid Kulübü’nde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, eflatun beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho’nun getirildiğini resmen açıkladı. Genel kurulda Perez 21 bin 741 oy alırken (yüzde 65) diğer aday Enrique Riquelme ise 11 bin 814 (yüzde 35) oyDA kalmıştı. İspanyol devinde 2030 yılına kadar kadar başkanlık toltuğunda oturmaya devam edecek olan Perez, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho’nun tekrar takımın başına geçmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Real 2013’te göndermek için Mourinho’ya 18.7 milyon Euro tazminat ödemişti.

GURUR DUYMAK İÇİN BURADAYIZ

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki başkan, “Real Madrid’i savunmak için buradayım. Real Madrid’in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir” dedi.

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TRANSFERDE OLISE İDDİASI

Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi devam ettiği için, Real Madrid’in 2010- 13 yıllarının ardından ‘Özel biri’ni yeniden takımın başına getirmek için 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemesi gerekiyor. Bu arada Florentino Perez, yaz transfer döneminde yıldız bir futbolcuyu kadrolarına katacaklarını ve 150 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazır olduklarını belirtirken bu ismin Bayern Münih forması giyen Michael Olise’nin olabileceği iddia edilmişti. Fransız futbolcu geride kalan sezonda Bayern Münih ile 52 maçta 22 gol, 31 asistlik performansa imza attı.

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#Mourinho#Perez#Real Madrid

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