18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Lig'de İzmir Derbisi! Altay-Göztepe maçında iddaa'nın favorisi...

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İlandır

ALTAY

18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Altay, sezona da 2'de 2 ile başlamıştı ancak arka arkaya mağlubiyetler aldı.

Fenerbahçe karşısında 50 dakika oyunu tutmuşlardı fakat Konyaspor maçında ilk 20 dakikada çözüldüler.

Mustafa Denizli önderliğinde ligde kalıcı olmak ilk amaçları, bu doğrultuda kadroda ciddi değişiklikler yaptılar. 9'u yabancı 10 ismi transfer ettiler; 20 farklı isimle yolları ayırdılar.

İzmir Derbisi öncesi takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor ama Konya deplasmanında kenardan gelip tabela yapan Ahmed Yasser Rayan bu kez ilk 11'de olabilir.

Mjallby'den transfer edilen İsveçli stoper Eric Björkander de geçen hafta yedekte bekleyip sonradan oyuna girmişti, onun da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Sol açık Martin Rodriguez ve "10 numara" pozisyonunda oynayan Cesar Pinares en önemli hücum silahları... İzmir medyası ilk 4 maçın tamamında sahada kalsa da Khaly Thiam'ın kızağa çekileceğini ve yerine Serge Aka'nın oynayacağını yazdı.

GÖZTEPE

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Sezona Ünal Karaman'la başlayan Göztepe ise 3 maç sonunda sadece 2 puan toplanınca kan değişikliğine gitti, takım Nestor El Maestro'ya emanet edildi.

38 yaşındaki genç teknik adam da ilk çıktığı maçta Başakşehir karşısında geriden gelip kazandı ve sezonun ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.

Geçen yıl kadroya katılan ama şubat ortasından sonra süreleri azalan ve nisan sonrası tamamen ilk 11 dışında kalan Marko Mihojevic, yeni sezona da hazır giremedi. Maestro ilk maçında "Arslanagic & Kahraman" stoper ikilisiyle çıktı, Maestro takıma katılmadan 1 gün önce de Wilker Angel takviyesi yapılmıştı.

Sağ bek Murat Paluli, Başakşehir maçında sakatlanıp kenara gelmişti. Yetişmezse Kerim Alıcı'yı izleyeceğiz.

Kanatlarda Makana Baku ile Halil Akbunar'ın oynaması bekleniyor. Gole en yakın isimler Adis Jahovic ve Cherif Ndiaye olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım 6 yıl 6 ay 30 gün sonra resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 2-2 biten o maçta Göztepe'nin gollerinden birini Halil Akbunar atmıştı.

- İki takım 18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Altay kazanır" oldu!

%20'lik kesim Mustafa Denizli'nin öğrencilerinden 3 puan bekliyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Göztepe'nin tecrübeli golcüsü Adis Jahovic ve genç eldiveni İrfan Can Eğribayat bilgilerini sınadı...