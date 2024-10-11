×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'e 4 golle kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Portekiz#TFF
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekize 4 golle kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 00:15

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık turnuvasında Portekiz'e 4-0 yenildi.

Haberin Devamı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık turnuvasının ilk maçında Portekiz'e 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Paredes kentindeki Estadio Municipal das Laranjeiras Stadı'nda yapılan maçta golleri 3. dakikada Afonso Patrao, 38. dakikada Joao Trovisco, 46. dakikada Salvador Blopa ve 52. dakikada Filipe Sousa kaydetti. Turnuvanın diğer maçında da İspanya, Romanya'yı 4-0 yendi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'deki hazırlık turnuvasının ikinci maçında 12 Ekim Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Portekiz#TFF

BAKMADAN GEÇME!