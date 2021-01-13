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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

17 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir için transfer yarışı! Barcelona...

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Avusturya Ligi'nde Rapid Wien takımında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir için istenen bonservis ücreti belli oldu.

Avusturya'da oynadığı futbolla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren 17 yaşındaki Yusuf Demir için kulübü Rapid Wien kararını verdi.

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Avusturya basınının haberine göre Rapid Wien, sezon sonunda Yusuf Demir'i satmaya hazırlanıyor.

EN AZ 10 MİLYON EURO

10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu için en az 10 milyon euro bonservis bedeli istendiği belirtiliyor.

17 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir için transfer yarışı Barcelona...

Rapid altyapısından çıkan Yusuf Demir, bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyerken 4 gol ve 2 asist üretti. Alt yaş kategorilerinde Avusturya milli takımında oynayan genç futbolcu henüz A milli takım kararını ise vermedi.

BARCELONA'NIN RADARINDA

Rapid Wien ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf'u isteyen takımlar arasında Barcelona, Salzburg ve Ajax'ın olduğu belirtiliyor.

17 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir için transfer yarışı Barcelona...

17 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir için transfer yarışı Barcelona...

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