17 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir için transfer yarışı! Barcelona...

Avusturya'da oynadığı futbolla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren 17 yaşındaki Yusuf Demir için kulübü Rapid Wien kararını verdi.

Avusturya basınının haberine göre Rapid Wien, sezon sonunda Yusuf Demir'i satmaya hazırlanıyor.

EN AZ 10 MİLYON EURO

10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu için en az 10 milyon euro bonservis bedeli istendiği belirtiliyor.

Rapid altyapısından çıkan Yusuf Demir, bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyerken 4 gol ve 2 asist üretti. Alt yaş kategorilerinde Avusturya milli takımında oynayan genç futbolcu henüz A milli takım kararını ise vermedi.

BARCELONA'NIN RADARINDA

Rapid Wien ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf'u isteyen takımlar arasında Barcelona, Salzburg ve Ajax'ın olduğu belirtiliyor.

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