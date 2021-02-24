17 yaşındaki Jamal Musiala Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu deplasmanda 4-1'le geçerken Musiala 24. dakikada sahneye çıktı. Hansa Flick'in bu sezon forma vermeye başladığı 17 yaşındaki orta saha, Lazio'ya gol atarak tarihe geçti.

Bayern'in ikinci golünü atan Jamal Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu (17 yıl ve 363 gün) oldu.

26 Şubat 2003'te dünyaya gelen ve 2 gün sonra 18 yaşına girecek olan Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci golcü unvanını elde etti.

İngiltere A Milli Takımı forması giymeyen Musiala'nın Almanya'yı seçme hakkı da bulunuyor.

HAFTALIK KAZANCI 6 BİN EURO



Haftalık 6 bin Euro kazanan oyuncuya Alman ekibinin ona sunduğu yeni teklif ise; 5 yıllık sözleşme ve haftalık 110 bin Euro.

2022’de bitecek sözleşmesinden haftalık 6 bin Euro kazanan Musiala, 20 Haziran 2020’de 3-2 kazanılan Freiburg maçında 17 yıl 115 günle kulüp tarihinde Bundesliga’da oynayan en genç oyuncu unvanını elde etti.

18 Eylül 2020’de 8-0’lık Schalke galibiyetinde gol atarak, 17 yıl 205 günle Bayern tarihinin gol atan en genç ismi oldu.