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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yenişemedi!

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#Milli Takım#Yunanistan#Milliler
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 18:44

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Yunanistan'la 3-3 berabere kaldı.

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Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Milliler, müsabakanın 2. dakikasında Oğuzhan Ertem ile öne geçerken Yunanistan, 13. dakikada Ilias Leonidas'la eşitliği sağladı. 30'uncu dakikada Ahmet Efe Çakmakkaya'nın golü, ilk yarının skorunu belirledi.

Yunanistan, 63. dakikada Konstantinos Souvlatzis ile yeniden beraberliği yakalarken Kaan Umut Fırat, 86. dakikada millileri 3-2 öne geçirdi. Yunanistan, karşılaşmanın 90. dakikasında Maximos Lompas'ın golüyle yeniden eşitliği sağlarken maç da 3-3'lük skorla tamamlandı.

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#Milli Takım#Yunanistan#Milliler

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