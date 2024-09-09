17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası: Karşıyaka, Anadolu Efes'i 83-78 yendi

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Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu, 18-18 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada devreye 38-33 üstün giren üçüncü periyodu da 62-54 önde geçen İzmir temsilcisi, müsabakadan da 83-78 galip ayrıldı.

Karşıyaka'da Daron Russell 16 sayı ile oynarken "maçın oyuncusu" seçildi.

Anadolu Efes'te 19 sayı bulan Daniel Oturu karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

- İlkan Karaman anıldı

Karşılaşma öncesi, Muğla'nın Datça ilçesinde dün otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman anıldı.

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İki takım oyuncuları, seremonide üzerinde İlkan Karaman'ın fotoğrafı olan ve "Başımız sağ olsun" yazılı pankart taşıdı, saygı duruşunda bulundu.

Yarın saat 20.00'de Galatasaray-Anadolu Efes maçının oynanacağı turnuva, 11 Eylül Çarşamba saat 15.30'da Karşıyaka-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek.