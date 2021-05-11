17 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'ye karşı! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Enner Valencia'nın son dakika golüyle şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sürüyor. Altay Bayındır da hala rehabilitasyon sürecinde...

- Ankara'ya götürülmeyen Sinan Gümüş, Serdar Aziz ve Mbwana Samatta; takım İstanbul'a döndükten sonra yapılan antrenmanlarda yer alırken, üç oyuncunun da son durumları maç saati netlik kazanacak.

- Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü karşısında ilk yarı silik bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş'ı o zaman maç içerisinde devreyi beklemeden kenara almıştı, bu sefer de ilk 11 dışında tutacak.

- Sağ bekte Gökhan Gönül, orta alanda Ozan Tufan izleyeceğiz. Ozan, Jose Sosa'nın önünde; İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Dimitris Pelkas'la birlikte görev yapacak.

- Gole en yakın isim bir kez daha Valencia olacak. Ekvadorlu oyuncu Belözoğlu takımın başına geçtikten sonra çıktığı 8 lig maçında 8 gol katkısı (6 gol 2 asist) yaptı.

SİVASSPOR

- Son 3 lig maçında gol yemeyen, tam 17 haftadır kaybetmeyen Sivasspor'da Samba Camara, Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Erdoğan Yeşilyurt deplasman kafilesinde yer almadı.

- Hafif sakatlığı olmasına rağmen takımla birlikte İstanbul'a gelen Tyler Boyd'un durumu maç saati belli olacak.

- TD Rıza Çalımbay'ın sert orta saha kurgusunu devam ettirmesi ve "Hakan Arslan, Claudemir & Fayçal Fajr" ile oynaması bekleniyor.

- Gole en yakın isim Olarenwaju Kayode olacak, bir kanatta Max Gradel izleyeceğiz. Diğer kanattaki Erdoğan'ın boşluğunu Casimir Ninga ya da Jorge Felix'le dolduracaklar.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Eğer Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanırsa; Emre Belözoğlu, ligde İsmail Kartal'dan (2014-15 sezonu) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 5 iç saha maçını kazanan ilk isim olacak!

- Sivasspor'un ligde oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Sivasspor, bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 lig maçını da kazanamadı! (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%45'lik kesim Ankaragücü maçını 90+6'da kazanan sarı lacivertli ekibe zorlu Sivasspor karşısında da güveniyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

Başakşehir'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olan İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye gelmeden önce yaptıkları...