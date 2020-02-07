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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:45,Son Güncelleme:/

17 maçlık iddaa kuponu! 5 liraya 90+4'te 7 bin 685 lira kazandı...

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17 maçlık iddaa kuponu! 5 liraya 90+4'te 7 bin 685 lira kazandı...

Matthijs de Ligt'in golüyle 22 bin 619 lira kazanan Misli.com üyesinin şaşkınlığını üzerimizden yavaş yavaş atıyorduk ki, tam 17 maçlık iddaa kuponu yapıp, 90+4'te 5 liraya 7 bin 685 lira kazanan bir başka üye bizi mest etti!

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz hafta sonu Matthijs de Ligt'in golüyle 22 bin 619 lira kazanan Misli.com üyesi bizleri çok şaşırtmıştı. 11 maçlık iddaa kuponuyla muhteşem bir kazanç elde etmişti. 

O kuponun hikayesi aşağıdaki haberimizde...

De Ligt 90 1de attı, iddaa kuponu ile 22 bin 619 TL kazandı
De Ligt 90 1'de attı, iddaa kuponu ile 22 bin 619 TL kazandı!

17 MAÇLIK İDDAA KUPONU! 5 LİRAYA 90+4'TE 7 BİN 685 LİRA KAZANDI...

3-5 maçlık değil, tam 17 maçlık iddaa kuponu yaptı. 1 değil, 2 maçı 90+4'te kazandı!

5 liralık bu kuponla da 7 bin 685 lira kazandı...

VARAN 1! Alanyaspor'un konuğu Yeni Malatyaspor'du... 2-0 öne geçip 10 kişi kalan Alanyaspor kalesine baskılı bir şekilde gelen Yeni Malatyasporlu futbolcular, aradıkları golü ancak 90+4'te Issam Chebake ile bulabildi. 17 maçlık kuponda bu karşılaşma "2.5 ÜST" olarak bulunuyordu.

VARAN 2! Belçika'dan Gent, Mechelen deplasmanında 3-0 kazandı... Buraya kadar her şey normal. Gent'in son golünün 90+4'te Anderson Niangbo ile gelmiş olması ve kuponda bu maçın "2.5 ÜST" olarak yer alması inanılmaz değil mi?

O gol, 5 liraya 1.337 katı kazandırdı! 7 bin 685 lira, 17 maçlık iddaa kuponuyla geldi...

İşte o kupon...

17 maçlık iddaa kuponu 5 liraya 90+4te 7 bin 685 lira kazandı...

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17 maçlık iddaa kuponu 5 liraya 90+4te 7 bin 685 lira kazandı...

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Beşiktaş'a transfer olan Boateng'in Milan yılları! Arsenal'e nefis gol, izleyelim...

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