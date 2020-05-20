16'lık Yiğit'in Beşiktaş hayali başını yaktı!

Spor Arena / İsmail ER | TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Bursaspor, altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Serhat Yiğithan Şengil’in Beşiktaş’la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle kulüple ilişiğini sonlandırdı. Üzerinde Beşiktaş logolu bir kıyafet bulunan fotoğrafı “Var bir hayalimiz” mesajıyla paylaşarak siyah beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncuya bu hareketi pahalıya patladı. Bursaspor Kulübü gece geç saatlerde resmi internet sitesinden “Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil’in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir” açıklamasını yaptı.

Kararı öğrenince şoke oldum

Timsah ile yolların ayrılması üzerine Yiğit Şengil de şu açıklamayla özür diledi: “İki gün önce yaptığım bir sosyal medya paylaşımından dolayı, kulübüm Bursaspor’un yapmış olduğu resmi açıklama ile ‘Bursaspor Kulübü ile olan ilişiğimin kesildiği’ haberini büyük bir şok ile

almış bulunmaktayım. Öncelikle kırdığım ya da üzdüğüm Bursaspor taraftarlarından, yönetiminden özür dilerim. O an paylaşımı yaparken, bir sosyal medya paylaşımından bana zarar geleceğini ve olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim, fakat olay bu noktaya kadar geldi.”

Bursaspor’a teşekkür ediyorum

GENÇ futbolcu sözlerini “Şubat ayında transferim gerçekleştiğinde duyduğum; Bursaspor bana inanıp transferimde emeği geçen herkese, bugüne kadar bana sağladıkları imkanlar için Bursaspor Kulübü’ne teşekkür ediyor, aldıkları kararı saygıyla karşılıyorum” cümleleriyle noktaladı. U-16 Amatör Ligi’de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursa 19 Mayıs’ın kaptanı olan Yiğit burada gösterdiği performansın ardından şubatta Bursaspor’un alt yapısına transfer olmuştu.