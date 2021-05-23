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GeriFutbol 16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilato'dan dünya rekoru
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilato'dan dünya rekoru

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16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilato'dan dünya rekoru

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda yarışan İtalyan sporcu Benedetta Pilato, kadınlar 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

16 yaşındaki Pilato, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun yarı finalinde mücadele etti.

İtalyan yüzücü, kadınlar 50 metre kurbağalamada 29.30 saniyelik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Pilato ayrıca, Avrupa, İtalya, dünya gençler ve Avrupa gençler rekorlarını da ele geçirdi.

2017 yılında Budapeşte'de aynı salonda yarışan ABD'li Lilly King, 29.40'lık zamanıyla bu kategoride dünya rekorunun sahibi olmuştu.

16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilatodan dünya rekoru

16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilatodan dünya rekoru

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