16 Süper Lig kulübü 159 transfer yaptı! Türk futbol tarihine geçen transfer

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Futbolda, 24 Haziran’da başlayan ve önceki gün sona eren 2024-25 sezonu yaz transfer döneminin rakamları, Süper Lig kulüplerinin başarı için çareyi yine ithalatta bulduğunu ortaya koydu. FiFA tarafından yasak konulduğu için transfer yapamayan Kayserispor, Adana Demirspor ve Samsunspor dışındaki 16 Süper Lig ekibi, birinci transfer periyodunda 107’si yabancı 159 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Tam 101 isim yurt dışından getirilirken bunların 91’i yabancı, 10’u yerlilerden oluştu. Anadolu Ajansı’nın yaptığı araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şöyle:

EN ÇOK OYUNCUYU GAZiANTEP FK ALDI: 17

En fazla transfer yapan kulüp, 17 futbolcuyla sözleşme imzalayan Gaziantep FK oldu. Kırmızı siyahlıları 16 oyuncuyla Konyaspor, 13’er transferle Trabzonspor, Bodrum FK ve Göztepe takip etti. En az transferi, 6 şar futbolcuyla anlaşma yapan Başakşehir, Galatasaray ve Kasımpaşa kulüpleri yaptı.

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iTHALAT ŞAMPiYONU TRABZONSPOR: 13

Trabzonspor, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyu da yurt dışından getirdi. Fırtına’nın ardından en fazla ithal oyuncu transferini 11 futbolcuyla Gaziantep FK yaptı. Yurt dışından en az transfer yapan takım Eyüpspor oldu. İstanbul ekibi, 11 yeni oyuncunun 10’unu Türkiye’den aldı.

TRANSFERLERiN YAŞ ORTALAMASI 26,5

Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti. Eyüpspor’un yeni transferlerinin yaş ortalaması 29,5’i bulurken, İstanbul ekibini 28,1 ortalamayla Sivasspor etti. Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. Başakşehir, 24,7 ile ikinci sırayı aldı.

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EN YAŞLISI NWAKAEME, EN GENCi ENES

Süper Lig ekiplerinin yaptığı 159 transferin en yaşlısı, Trabzonspor’a geri dönen Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme (35) oldu. Süper Lig’in yeni ekibi Bodrum FK’nin Altay’dan aldığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ise en genç transfer unvanını aldı.

EN PAHALISI EN-NESYRi: 19,5 MiLYON EURO

En pahalı yeni transfer, Fenerbahçe’nin 19,5 milyon Euro’ya aldığı Youssef En-Nesyri oldu. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri’yi, Galatasaray’ın 18 milyon Euro’ya renklerine kattığı Gabriel Sara izlerken, Elias Jelert 9 milyon Euro ile üçüncü sırayı aldı.

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4 BÜYÜKLERiN ZARARI 67 MiLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre ise, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerin bu yaz transfer bilançosu 56 milyon Euro’yu aşkın açık verdi. Aldıkları futbolcular için toplam 123 milyon Euro harcayan 4 büyüklerin, bonservis ve kira gelirleri ise 67 milyon Euro’yu buldu.

SÜPER LiG TAKIMLARI KAÇ TRANSFER YAPTI?

1. Gaziantep FK............17

2. Konyaspor................16

3. Bodrum FK ...............13

4. Göztepe....................13

5. Trabzonspor .............13

6. Eyüpspor..................11

7. Antalyaspor..............10

8. Rizespor...................10

9. Alanyaspor...............8

10. Beşiktaş .................8

11. Sivasspor ...............8

12. Fenerbahçe ............7

13. Hatayspor...............7

14. Başakşehir .............6

15. Galatasaray ............6

16. Kasımpaşa .............6

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YABANCI FUTBOLCU TRANSFER SAYILARI

1. Gaziantep.................12

2. Göztepe....................9

3. Trabzonspor .............9

4. Konyaspor................8

5. Bodrum ....................7

6. Rizespor...................7

7. Sivasspor .................7

8. Antalyaspor..............6

9. Beşiktaş ...................6

10. Eyüpspor................6

11. Galatasaray ............6

12. Hatayspor...............6

13. Kasımpaşa .............6

14. Alanyaspor.............4

15. Başakşehir .............4

16. Fenerbahçe ............4