16 Haziran Çarşamba, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplar ve milli takımlar kıyasıya mücadeleye devam ediyor. 12 ülkede gerçekleştirilen futbol turnuvasının 6. gününde bugün 16 Haziran’da 3 zorlu maç futbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. A Milli Futbol Takımımızın da Galler ile soluksuz mücadelesini izleyeceğimiz bugün de maçın saati ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. İşte, 16 Haziran Çarşamba, EURO 2020’de bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, bugün hangi maçların oynanacağı turnuvayı yakından takip eden taraftarlar tarafından araştırılıyor. Şampiyonada bugün, içlerinde Türkiye A Milli Takımımızın da yer aldığı 3 maç daha gerçekleşecek. İşte, merakla beklenen 16 Haziran Çarşamba, EURO 2020’de günün maç takvimi, saatleri ve izlenebilecek canlı yayın kanalları.
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA- EURO 2020 MAÇLARI
Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?
16.00: Finlandiya - Rusya (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /
19:00: TÜRKİYE - Galler (A Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /
22:00: İtalya - İsviçre (A Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /