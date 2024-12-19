×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

16 haftadaki maçların VAR süreçlerine yakın markaj!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#MHK#VAR
16 haftadaki maçların VAR süreçlerine yakın markaj
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’in 16. hafta maçlarındaki müsabakalarındaki Video Yardımcı Hakem (VAR) süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yerinde takip edildi.

Haberin Devamı

Süreç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonu ile Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela tarafından yönetildi.

Capela, karşılaşmaları kontrol odasından eş zamanlı olarak izleyerek, maçların ardından görevli VAR ve AVAR hakemlerine teknik geri bildirimlerde bulundu. Bu kapsamda, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Çalışmalar sürecek

Hakem gelişimini desteklemek ve VAR sürecini iyileştirmek amacıyla yürütülen bu eğitim çalışmalarının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği aktarıldı.

16 haftadaki maçların VAR süreçlerine yakın markaj

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#MHK#VAR

BAKMADAN GEÇME!