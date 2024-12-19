16 haftadaki maçların VAR süreçlerine yakın markaj!

Haberin Devamı

Süreç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonu ile Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela tarafından yönetildi.

Capela, karşılaşmaları kontrol odasından eş zamanlı olarak izleyerek, maçların ardından görevli VAR ve AVAR hakemlerine teknik geri bildirimlerde bulundu. Bu kapsamda, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Çalışmalar sürecek

Hakem gelişimini desteklemek ve VAR sürecini iyileştirmek amacıyla yürütülen bu eğitim çalışmalarının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği aktarıldı.